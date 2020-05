Mot treningsstart i italiensk fotball mandag

ntbsport

Dersom klarsignalet kommer åpnes det for treninger to uker tidligere enn det som tidligere har vært kommunisert fra myndighetenes side.

Idrettsminister Vincenzo Spadafora venter angivelig på en uttalelse fra en ekspertgruppe før han utsteder tillatelsen til å åpne treningsanleggene til fotballklubbene.

Sent lørdag ba Spadafora ekspertgruppen om å «vurdere muligheten for at retningslinjene som tillater individuelle idrettsutøvere på internasjonalt nivå å trene fra mandag også kan gjøres gjeldende for lagidretter».

De nye retningslinjene som trer i kraft åpner også for at den italienske befolkningen kan gjennomføre joggeturer i landets mange parker.

Fotballmiljøet protesterte kraftig da det ble kjent at lagidrettene i utgangspunktet måtte vente i ytterligere to uker på å komme i gang med sine treninger. Nå kan det synes som om de blir hørt.

De lokale myndighetene i regionen Emilia-Romagna satte i forrige uke de nasjonale retningslinjene til side og ga fotballklubbene Bologna, Parma, Sassuolo og SPAL tillatelse til å åpne sine treningsfasiliteter.

Flere andre regioner behandler søknader fra andre klubber om å få gjøre det samme.

Fotballen i Italia har stått stille siden tidlig i mars. 12 runder gjenstår av Serie A-sesongen. Det er fortsatt håp om å fullføre denne.

