Köln-spiller modererer kritikk etter positive koronatester

Det skjedde etter et møte med klubbledelsen. I en uttalelse på Kölns nettsted beklager Verstraete at han ikke først luftet sine bekymringer med klubbens helseteam og at han uttalte seg upresist om klubbens holdning til smitteverntiltakene.

Tre prøver var positive da Köln testet spillere og støtteapparat som forberedelse til oppstart av gruppetrening. Det skal være snakk om to spillere og en fysioterapeut.

– Det er nesten litt bisart, sa Verstraete til VTM på spørsmål om hva han synes om at bare de tre ble satt i karantene. Han brukte også ordet «lettsindig» om klubbens reaksjon på de positive prøvene.

– Fysioterapeuten er mannen som behandlet meg og andre spillere forrige uke. Og jeg trente i par med en av de smittede spillerne i styrkerommet. Det er ikke gunstig at andre i spillertroppen har vært i kontakt med disse, sa han.

Verstraete har en kjæreste som har hatt hjertesykdom og dermed er i en risikogruppe.

Galt inntrykk

– Etter de tre positive testene uttrykte jeg i et intervju min personlige bekymring for at min kjæreste kan bli smittet. Dessverre uttalte jeg meg uklart, og det bidro til at det i oversettelsen til tysk oppsto et galt inntrykk av situasjonen. Dette beklager jeg, sier belgieren nå.

– Jeg burde ha gått til vår lege med mine bekymringer og fått svarene jeg trengte fra ham. Det var ikke min mening å klandre helsemyndighetene eller klubben. Jeg trives i Köln og ønsker å fullføre sesongen med laget. Min kjæreste reiser nå hjem til Belgia og blir der den nærmeste tid.

Köln påpeker at det er helsemyndighetene som kartlegger hvem de smittede har vært nærkontakt med og hvem som skal i karantene, og det ble ikke vurdert nødvendig for andre spillere eller klubbansatte.

To tester

Klubben slår også fast at bare spillere som har vært testet to ganger, begge ganger med negativt resultat, skal delta i trening og eventuelt kamper.

Resten av Kölns spillertropp trener videre i små grupper. Det kan være at Bundesliga starter opp med kamper for tomme tribuner allerede 23., mai. Onsdag skal det holdes et møte der regjeringen og fotballmyndigheter vil diskutere veien videre, og da kan det bli gitt klarsignal for full treningsaktivitet.

Hele Kölns tropp skal testes igjen mandag.

