De Bruyne åpner for City-exit

Den belgiske playmakeren kommer med innrømmelsen i et intervju med avisen Het Laatste Nieuws i hjemlandet.

Manchester City er funnet skyldig i brudd på Det europeiske fotballforbundets økonomiske fair play-reglement. I februar ble Premier League-giganten utestengt fra mesterligaen i to år.

Avgjørelsen er anket til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Når en endelig avgjørelse faller der, vil jeg vurdere alt sammen, sier midtbanespiller de Bruyne.

Lange år

Han legger ikke skjul på at to sesonger uten spill i Europas gjeveste klubbturnering langt fra er noen ønskesituasjon.

– To år kan bli lenge, men dersom det blir ett år, får jeg se. Jeg bare venter. Klubben har sagt at de anker, og de er nesten hundre prosent sikre på at de har rett i saken, sier belgieren.

– Derfor venter jeg og ser hva som skjer. Jeg stoler på klubben min, tilføyer han.

28-åringen kom til City fra tyske Wolfsburg i august 2015. Siden har han vært en nøkkelspiller for de lyseblå fra Manchester.

Håper på treningsstart

Nå er fotballen satt på pause som følge av viruskrisen. De Bruyne øyner samtidig lys i enden av tunnelen.

– Følelsen min er at vi kanskje kan trene igjen i løpet av to uker. Jeg tror sesongen fullføres uten tilskuere. Det er egentlig ikke interessant for noen, men sesongen blir ferdig, sier belgieren.

Han peker på at de økonomiske aspektene i Premier League er så tungtveiende at det å avlyse sesongen vil få store følger.

