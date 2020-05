Biden kaster seg inn i fotballkonflikt i USA

ntbsport

Lørdag gikk Biden ut på og støttet det suksessrike laget via Twitter. – Til kvinnelandslaget: Dere må ikke gi opp kampen. Dette er ikke over. Til Det amerikanske fotballforbundet: Likelønn nå, hvis ikke må dere gå et annet sted for å få finansiert et VM-sluttspill, var budskapet hans.

VM for menn skal i 2026 arrangeres av USA, Canada og Mexico.

USAs kvinnelandslag i fotball får ikke prøvet sin påstand om kjønnsdiskriminerende lønnsstruktur og erstatningskravet for retten. Spillerne valgte for vel et år siden å saksøke sitt eget forbund (USSF). De fremmet et erstatningskrav på 615 millioner kroner og pekte på manglende likelønnsprinsipper i USSFs avtaler med landslagene for menn og kvinner.

Spillerne var tidlig ute og signaliserte at de vil anke avgjørelsen.– Vi kommer aldri til å slutte å kjempe for likestilling, tvitret storstjernen Megan Rapinoe etter helgens kjennelse.

