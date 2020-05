Carlsen fullførte snuoperasjonen i sjakkdrama: – Slapp unna med noe som ligner drap i dag

ntbsport

Carlsen avgjorde semifinaleduellen mot formsterke Ding i et svært dramatisk fjerde parti lørdag. Dermed møter den norske verdensmesteren Hikaru Nakamura i søndagens finale.

Carlsen endte på to og et halvt poeng mot Dings halvannet i en duell som periodevis svingte kolossalt. De siste partiene var uhyre intense med vinnersjanser for begge spillere.

– Det var to faser i denne duellen. I halvannet parti var det normalt, så var det bare kaos, sa Carlsen til chess24 etter at avgjørelsen hadde falt.

Avgjørelsen var samtidig mer svett enn verdensmesteren satte pris på.

– Jeg har ikke opplevd sånn nerve på lang tid. Det er lenge siden jeg har måttet håndtere så mye motgang. Jeg antar at det er bra for meg, smilte Carlsen.

Tabbetrekk

Avgjørelsen falt i det fjerde partiet der både Carlsen og Ding etter hvert fikk dårlig tid. Fordelen svingte de to imellom, men til slutt var det kineseren som gjorde den avgjørende feilen.

Dermed kunne en tydelig stresset Carlsen trekke på smilebåndet. Både 29-åringen fra Lommedalen og hans kinesiske rival hadde underveis muligheten til å ta remis, men spilte videre for seier.

Etterpå var Carlsen åpen på at han hadde marginene på sin side, og at det like gjerne kunne blitt kinesisk seier.

– Jeg slapp unna med noe som lignet drap i dag, sa 29-åringen til chess24 da han skulle sette ord på det som skjedde før han avgjorde med et tårntrekk.

– Først to sekunder før jeg spilte tårn d2 så jeg at det var mulig. Da tenkte jeg «kult», sa han.

Kjempetabbe

Carlsen innledet lørdagen med hvite brikker. Han spilte kreativt og skaffet seg etter hvert et overtak i åpningspartiet, men Ding forsvarte seg usedvanlig godt. Etter 48 trekk måtte Carlsen innse at han ikke fant noen måte å kunne trenge gjennom Dings festning. Dermed ble spillerne enige om remis.

I parti nummer to ble det innledningsvis gjort trekk i høyt tempo, uten at noen av spillerne gjorde store feil av den grunn. Stillingen var lenge jevn, men etter hvert satte Ding et visst press på den norske verdensmesteren.

Etter å ha tenkt i mer enn fire minutter på et trekk gjorde Carlsen en kjempebrøler med et dronningtrekk. Etter at Ding hadde gjort sitt neste trekk innså nordmannen feilen og ga opp partiet. Carlsens kroppsspråk var ikke til å ta feil av. 29-åringen var særdeles frustrert.

Så slo Carlsen tilbake i det som ble et intenst tredje parti. Avgjørende ble et knippe svake bondetrekk fra Ding samt en bommert da Carlsen som følge av disse kom på offensiven.

Nakamura i finalen

Carlsen har slitt i sine siste møter med Ding og fikk stryk av kineseren så sent som torsdag. Nordmannen var klar for semifinale allerede foran duellen med kineseren, men tapte tre av fire partier. Lørdag benyttet han muligheten til å ta revansj.

– Jeg må si «godt gjort» til Ding. Han gratulerte meg etterpå. Jeg håper at han blir med på flere turneringer som denne. Det er ekstremt tøft å spille mot ham, sa Carlsen.

Hikaru Nakamura tok seg til finale da han slo Fabiano Caruana i en dramatisk semifinale fredag. Avgjørelsen falt da Caruana gjorde en grov feil i det første lynsjakkpartiet i omspillet.

Den totale premiesummen i Magnus Carlsen Invitational er 2,55 millioner kroner. Vinneren får rundt 700.000 kroner.

