Serie A-klubbene samstemte: Vil fullføre sesongen

Serie A-klubben holdt fredag videokonferanse i kjølvannet av idrettsminister Vincenzo Spadaforas uttalelser om at det er på tide å se mot neste sesong.

Ministeren sa torsdag at sjansen for å gjenoppta den avbrutte sesongen blir mindre og mindre, og han bekreftet at Italia kan måtte følge Frankrikes og Nederlands eksempel og innstille årets sesong.

Klubbene på øverste nivå er like fullt enige om at de ønsker å komme i gang igjen så raskt som mulig for å spille ferdig sesongen som har vært satt på vent siden 9. mars. De tar sikte på å starte med fellestreninger 18. mai og spille kamper fra helgen 13. og 14. juni.

Italias fotballpresident Gabriele Gravina har ifølge AFP uttalt at en avlysning av sesongen vil være «døden for italiensk fotball» og at han aldri vil godta en slik beslutning. Han har samtidig anslått at italiensk fotball vil tape inntil 800 millioner euro i inntekter som følge av en eventuell avlysning.

Summen tilsvarer om lag 9 milliarder kroner etter dagens kurs.

