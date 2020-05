Fotballabstinens? TV 2 døyver suget med færøysk fotball

ntbsport

Kanalen har sikret seg rettighetene til eliteserien på Færøyene, som sparkes i gang 9. mai.

– Vi skal bruke profilene våre og satse seriøst på dette. Dette er et tilbud til dem som savner direktesendt sport, for dem som lengter mest etter det og som tenker at dette kan være litt gøy å bruke tiden på, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen til kanalens eget nettsted.

TV 2 Sport 1 og Sumo skal sende de første 12 serierundene fra ligaen. Sesongstart er søndag 9. mai med følgende kamper: NSI Runavik – TB, HB – Streymur, Skála – IF, AB – Vikingur og Klaksvik – B36.

Neste serierunde spilles på selveste 17. mai.

Klaksvik er regjerende seriemester, mens HB er cupmester.

