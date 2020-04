Golf-Hovland i tredelt ledelse i USA

ntbsport

Hovland kom litt tregt i gang i turneringen, men onsdag var han bestemann og avanserte til 9.-plass i sammendraget etter to spilte dager.

Hovland gikk første dag av turneringen på 75 slag, som var tre over par. Onsdagens 69-runde var tre under par.

Torsdag lå han kruttsterke minus fem under par etter 12 spilte hull under siste dag av turneringen Maridoe Invitational i Carrolton i Texas. Fram til da hadde han gått runden på fem birdier og resten på par.

Dermed var han i en tredelt med Will Zalatoris og Scottie Scheffler.

Det ble laget spesialregler for turneringen for å ta hensyn til smittevernet under koronakrisen. Det ble spilt blant annet uten caddier og golfbiler. Dermed måtte Hovland selv bære sine egne golfkøller. Spillerne måtte også overholde retningslinjene som foreligger rundt sosial distansering.

