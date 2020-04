NHF med planer om VM-arena på Fornebu

ntbsport

Det skriver Budstikka.

– Vi har hatt positive samtaler med eieren av Telenor Arena, og vi legger opp til store endringer i hallen innenfor det i dag eksisterende skallet, sier president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio til avisen. Til sammen 23 særidrettsforbund stiller seg bak planene til NHF.

Håndballforbundet vil at det skal bli en mesterskapsarena med plass til 15.000 tilskuere. VM-finalen for menn i 2025 (et VM som Norge skal arrangere sammen med Danmark og Kroatia) er en av drømmene.

I tillegg skal det være muligheter for å arrangere større konserter med plass til inntil 20.0000 tilskuere. Også mindre idrettsarrangementer, konserter og messer av forskjellige størrelse vurderes, ifølge Budstikka.

Arenaen på Fornebu var opprinnelig fotballklubben Stabæks nye hjemmearena, men klubben spilte bare tre sesonger der før den flyttet tilbake til Nadderud.

