Golf-Hovland avanserte etter knallrunde i Texas

Han er dermed på par totalt og forbedret sin plassering til del 9.-plass etter to dagers spill.

Nordmannen gikk åpningsrunden på tre slag over par. Onsdag ble det seks birdier og tre bogeyer og resten av hullene på par.

Viktor Hovland klarte birdie på hull 5, 6 og 7. Han fikk derimot en bogey på hull ni og 10. En ny birdie var et faktum på det ellevte. Så ble det bogey på det tolvte. Som på åpningsrunden klarte han også en birdie på 15. par-firehullet.

Han avsluttet onsdagens runde med dagens sjette birdie og tok seg inn blant topp ti.

Det er laget spesialregler for turneringen for å ta hensyn til smittevernet under koronakrisen. Det spilles blant annet uten caddier og golfbiler. Dermed må Hovland selv bære egne golfkøller. Spillerne skal også overholde retningslinjene som foreligger rundt sosial distansering.

Veldedighetsturneringen i Texas avsluttes fredag etter 54 hull.

