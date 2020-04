Hareide foran dansk EM-beslutning: – En mulighet som aldri kommer igjen

ntbsport

København skulle etter planen ha vært vertskap for Danmarks tre innledende kamper samt en åttedelsfinale under sommerens EM i fotball. Sluttspillet er imidlertid utsatt i ett år som følge av viruskrisen.

Det skaper også usikkerhet rundt om de nevnte kampene kan gå i København. Det har blant annet sammenheng med at åpningen av Tour de France i 2021 også er lagt til den danske hovedstaden.

Åge Hareide har med stor suksess ledet Danmark fram til EM, men overlater landslagssjefjobben til Kasper Hjulmand til høsten. Dermed får han ikke selv oppleve de planlagte kampene i København fra trenerbenken.

Nå krysser han imidlertid fingrene for at ikke opplevelsen går i vasken også for elevene.

Jobbes på høytrykk

– Det ville være skrekkelig for de danske spillerne, dansk fotball og ikke minste den danske fansen dersom vi ikke får EM til Parken og København, sier nordmannen til Viaplay Sport Live.

– Spillerne har kjempet så hardt for det, og jeg tror også at de danske supporterne gleder seg veldig. Å spille hjemmekamper i en europeisk turnering er en mulighet som aldri kommer igjen, tilføyer han.

Københavns overborgmester Frank Jensen ga tirsdag uttrykk for at det fortsatt jobbes på høytrykk i kulissene for at arrangementet skal la seg opprettholde. Det handler om kommersielle brikker som skal falle på plass for flere aktører.

– Vi kjemper i København for at byen vår skal kunne være vertsby for både EM i 2021 og Tour de France. Vi vil skape en sommer som vi aldri glemmer i 2021, skriver Jensen.

Spent Schmeichel

Den danske landslagsmålvakten Kasper Schmeichel sier til DR Sporten at «det vil være en katastrofe om kampene flyttes».

– Ikke en katastrofe som korona, men en sportslig katastrofe, sier Premier League-profilen.

København har frist på seg til torsdag med å gi Uefa beskjed om det lar seg gjøre å stå som arrangør for de omtalte fire EM-kampene.

