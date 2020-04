Slik jobbes det med «Prosjekt restart» for Premier League

ntbsport

West Ham, Brighton og Arsenal har gitt sine spillere grønt lys for bruk av klubbens treningsanlegg, men med klare retningslinjer. Åpningen er uansett et nytt lite steg i retning av å gjenoppta kampaktiviteten i den engelske toppserien i fotball.

8. juni er utpekt som datoen der ballen i beste fall kan begynne å rulle igjen. Mange puslespillbrikker skal falle på plass på veien dit.

Den britiske regjeringen sitter med nøkkelen. Uten myndighetenes godkjennelse blir det ingen kamper. 7. mai er det varslet oppdaterte retningslinjer.

Trening fra 18. mai

Dersom håpet om å gjenoppta kampene 8. juni skal være realistisk, må klubbene gis adgang til fullverdige treninger fra 18. mai, melder BBC. Det vil gi tre uker med forberedelser til første kamp.

Den engelske sesongen ble satt på pause tidlig i mars som følge av viruskrisen. 92 kamper gjenstår å spille. Foreløpig er det optimisme rundt at det skal la seg gjøre.

Allerede kommende fredag møtes samtidig representanter for de 20 Premier League-klubbene til et nytt møte. Der fortsetter diskusjonene rundt det deler av britisk presse har døpt «Prosjekt restart».

Et av tiltakene Premier League-ledelsen ser for seg for å kunne gjenoppta kampaktiviteten og samtidig ivareta smittevernhensyn er at kampene som gjenstår blir spilt på såkalte «godkjente» arenaer.

Hvilke arenaer som i så fall er aktuelle, vil ifølge BBCs opplysninger trolig bli et tema på fredagens møte. Det må også vurderes om arenaene skal være nøytrale.

Protokoll-diskusjoner

Sikkert er det at kamper i ukene og månedene som kommer vil bli spilt bak lukkede dører. Muligheten for at enkelte av dem skal sendes på betalingsfrie TV-kanaler er nevnt.

For å hindre smitte ved trening og i kamp har Premier League-ledelsen utarbeidet en smitteverns-protokoll. I den heter det blant annet at ekstra garderobefasiliteter bli gjort tilgjengelige i forbindelse med kamp for å opprettholde avstanden mellom spillerne.

Spørsmålet er om retningslinjene som er nedfelt i protokollen er tilstrekkelige til å overbevise helseeksperter om at smittevernet er ivaretatt. Ifølge BBC er det planlagt en rekke møter i tiden som kommer, der ledere innen helsevesenet skal diskutere protokollene rundt idrettsarrangementer som avvikles for tomme tribuner.

(©NTB)