Skøyteprofil takket nei til landslaget: – Noen ganger må man gjøre radikale endringer

ntbsport

Njåtun offentliggjorde beslutningen på sin Instagram-konto mandag, dagen etter at landslagskollega Hege Bøkko gjorde det klart at hun avslutter sin karriere.

Asker-løperen skriver at sesongen hun nå har bak seg ikke endte slik hun hadde ønsket. Det var det flere grunner til. Njåtun har derfor brukt den siste tiden til å gjøre en grundig evaluering av egen situasjon og veien videre.

Den munnet ut i beslutningen om at hun neste vinter står utenfor landslaget, men satser som en del av den Stavanger-baserte elitesatsingen Team Sørmarka.

Tøft

«Etter ti år på landslaget er det tøft for meg å si nei til tilbudet om å være med videre. Men noen ganger må man gjøre radikale endringer for å finne tilbake på rett spor», skriver Njåtun.

I hardtsatsende Team Sørmarka, som har sitt utspring i Stavanger Sandnes Skøyteklubb, får hun den nederlandske skøyteprofilen Wouter Olde Heuvel som trener.

29 år gamle Njåtun er i tillegg bosatt i Stavanger og peker på at redusert reisebelastning er blant fordelene som kommer ut av grepet hun nå tar.

«Forandringen dette skiftet innebærer er at jeg nå får jevnbyrdige treningskamerater på daglig basis, færre reisedøgn, samt ny sportslig og sosial inspirasjon», skriver den mangeårige landslagsløperen.

Lovende lagkamerater

Ved siden av Njåtun består Team Sørmarka av en rekke fremadstormende skøyteløpere.

«Jeg ser nå en perfekt mulighet til å trene sammen med en stor gruppe skøyteløpere hvor flere er like raske eller raskere enn der jeg er. Da får jeg noe å strekke meg etter på enkelte økter, samtidig som jeg kan være med å bidra for dem på andre», peker Njåtun på.

Asker-løperen har i en årrekke vært blant Norges beste kvinnelige skøyteløpere. I 2015 tok hun bronse under allround-VM i Calgary.

Norges Skøyteforbund presenterte mandag sitt uttak til neste sesongs landslag. Det kommer etter en sesong som har vært sportslig sett varierende.

– Vi går inn i en periode nå der det er viktig å gjøre noen drastiske tiltak med tanke på at resultatene uteble sist sesong, sier sportssjef Lasse Sætre.

Uttaket klart

Han er tydelig på at grepene som nå tas handler om å spisse satsingen inn mot OL i Beijing i 2022. Samtidig er også jakt på økonomiske besparelser en del av bildet.

– Vi hadde fire lag sist sesong, og når vi sprekker litt (økonomisk) her og der, blir totalen for stor. Det er også en grunn, men hovedgrunnen er å spisse og få enda tettere oppfølging av hver enkelt utøver, sier Sætre og opplyser at det er hentet inn en ekstra trener rundt elitesatsingen.

Neste sesongs trenerapparat består derfor av Bjarne Rykkje, Jeremy Wotherspoon, Edel Therese Høiseth og Jonas Bekken. Sistnevnte er ny.

Elitelaget består av 14 løpere. I tillegg er ytterligere 11 tatt ut i framtidssatsingen «Talent 2026». Skøyteforbundet opplyser også at ved siden av Ida Njåtun takket også Sofie Karoline Haugen nei til landslagsplass.

Fra før er det kjent at Håvard Bøkko, Simen Spieler Nilsen og Hege Bøkko legger opp.

(©NTB)