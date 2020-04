Pessimistisk Nadal tviler på snarlig oppstart av internasjonal tennis

ntbsport

Nadal har flere ganger vært åpen om frustrasjon over situasjonen koronautbruddet har satt den internasjonale tennisen i. Under et nettmøte i regi av det spanske tennisforbundet søndag, uttrykte 33-åringen tvil om det i det hele tatt ville være mulig å gjenoppta noen normal virksomhet når det igjen blir mulig å spille fra slutten av juli.

– I tennis må du reise hver uke, bo på hotell og reise til ulike land. Selv om vi spiller uten publikum, så krever det masse mennesker for å organisere en turnering, og det kan ikke ignoreres. Så på et internasjonalt nivå ser jeg dette som et stort problem, sa Nadal under møtet, skriver Reuters.

Nadal er heller ikke optimistisk på vegne av French Open som er blitt flyttet til slutten av september, og også U.S. Open kort tid etter.

– Det vil bli en tøff jobb å komme tilbake i form, det vil kreve mye disiplin og smerte. Jo raskere vi kan gjenoppta aktiviteten, jo bedre, men etter mitt syn er jeg pessimistisk med tanke på å gjenoppta konkurransene, sier Nadal.

