Glesnes om koronasmittet medspiller: Fant ikke ut av det før han leste i norske medier

– Ja, det stemmer at jeg så det først i norske medier, sier Glesnes på telefon til NTB fra Philadelphia.

For tidlig den 2. april skrev NTB om at en lagkamerat av Glesnes hadde blitt smittet av koronaviruset. Det var der midtstopperen fanget opp nyheten om at medspilleren var smittet.

– Vi hadde jo vært hjemme i 14 dager før dette skjedde, så det var ikke noe fare for at andre var smittet. Etter at lagkameraten ble smittet, ble vi andre fulgt opp nøye og spurt ofte om vi hadde symptomer og andre ting, sier bergenseren.

Han forteller at de trente så sent som torsdag 12. mars, to dager før de skulle møte San Jose Earthquakes.

– Da de begynte å gjøre om treningen midt i, skjønte jeg det var noe galt, sier 26-åringen fra familiens nye leilighet i Philadelphia, der de akkurat rakk å innlosjere seg før koronaviruset for alvor inntraff USA.

Trener mye

Siden de har flyttet inn i et relativt nytt leilighetskompleks, får Glesnes lov til å benytte seg av treningsrommet i komplekset. Det blir mye trening, forteller bergenseren, som får treningsopplegg hver morgen fra klubben.

– Dagene begynner å bli litt kjedelige, men jeg kan ikke klage. Det hjelper veldig å ha Linn (kjæresten) og Emilian (9 måneder gammel) her med meg. Men parkene her er jo stengt, så vi kjører en del bil.

Han meddeler at den siste informasjonen han har fått fra klubben er at de skal starte med trening igjen 15. mai.

Åpnet med drømmescoring

Glesnes spilte samtlige 90 minutter i de to kampene klubben spilte før ligaen ble satt på vent – først i 0-2-tapet for FC Dallas, så i den spinnville 3-3-kampen mot Adama Diomandes LAFC.

I seksmålsthrilleren noterte Glesnes seg for en helt vanvittig frisparkscoring fra nærmere 40 meter.

– Det tok jo helt av etter scoringen! Jeg fikk meldinger fra folk fra flere forskjellige land etterpå. Det klikket greit på sosiale medier, sier han og ler.

Utenom scoringen er han fornøyd med serieåpningen i sin nye klubb. Han har signert for to pluss to år. Kontrakten fornyer seg automatisk etter det andre året dersom han spiller et visst antall kamper i sesong nummer to.

– Jeg har ikke hastverk med å komme meg hjem til Norge nå. Jeg stortrives her borte og følte meg hjemme fra første sekund, sier Glesnes.

Håper på landslagsspill

Glesnes ble noe overraskende tatt ut på landslaget bare to dager før EM-kvalifiseringskampen mot Romania i oktober.

Det ble ikke spilletid for bergenseren, men han håper likevel kan han kan få sin A-landslagsdebut for Norge, til tross for spill på andre siden av verden.

– Jeg har et mål og ønske om å spille på landslaget. Jeg skal gjøre det så godt her for klubblaget at de kan vise interesse for meg, sier Glesnes, som for bare fem år siden spilte for Fyllingsdalen på nivå tre.

