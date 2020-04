Nederlandsk æresdivisjon avsluttet - ingen mester kåret og AZ reagerer

ntbsport

Ajax ledet serien på bedre enn målforskjell enn "norske" AZ Alkmaar da serien til slutt ble nullet, men det hjalp altså ikke for å bli kåret til seriemester.

Både Ajax og AZ Alkmaar tilbys plass i neste sesongs Champions League. Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Håkon Evjen er tre norske spillere på AZ Alkmaar.

- Jeg skulle gjerne ha kjempet i toppen om tittelen, men jeg er glad for at det har blitt som det har blitt og at vi får Champions League-kvalik, sier Evjen til Nettavisen.

Ikke alle i AZ Alkmaar skal være fornøyd med at de må kvalifisere seg til spill i Champions League, mens Aajax fikk en direkte plass.

– AZ er ikke enige i måten forbundet har avgjort dette på. Klubben vurderer nå hvilke skritt de kan ta videre. Forbundet spurte alle klubbene om opp- og nedrykk, men ingen ble spurt om hva som ville skje med kvalifiseringen til Europa. AZ vil gjerne vite hva de andre klubbene mener, sier Brinkman, som har fulgt AZ tett i en årrekke, til Trønder-Avisa.

Tredjeplasserte Feyenoord er direktekvalifisert til spill i europaligaen. PSV Eindhoven og Willem II må igjennom kvalifisering.

Det blir heller ikke noe opprykk til den beste divisjonen i Nederland, og ingen lag rykker heller ned.

Det er første gang siden 1945 at det ikke kåres en mester i nederlandsk fotball.

Det manglet ni serieriunder på å sluttføre Æresdivisjonen.

