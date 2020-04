FA vil straffe Eric Dier for tribuneklatring

ntbsport

Hendelsen inntraff etter at Tottenham 4. mars ble slått ut av FA-cupen mot Norwich. Dier hoppet over reklameskilt og klatret forbi flere tribunerader for å konfrontere en tilskuer som skal ha vært i krangel med Tottenham-spillerens bror.

Vakter grep inn og dro Dier unna situasjonen, men video av hendelsen ble lagt ut på sosiale medier, og det fikk stor oppmerksomhet.

– Det er innledet disiplinærsak mot Eric Dier for upassende og/eller truende oppførsel, heter det i en uttalelse fra FA. Han har frist til 8. mai med å forklare seg.

Tottenham-manager José Mourinho forsvarte Dier og sa at oppførselen hans var forståelig.

(©NTB)