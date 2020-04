ntbsport

– Vi ønsker å jobbe tett sammen og samarbeide for gradvis å komme i gang igjen med idrettsaktivitet. Møtet var et godt utgangspunkt for videre samarbeid, men foreløpig er det ikke tatt noen beslutninger, sa Guldvog på den daglige pressekonferansen om virussituasjonen.

(©NTB)