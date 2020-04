Idretten får 2,86 milliarder av tippeoverskuddet

ntbsport

Det opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.

På grunn av koronasituasjonen har regjeringen samtidig besluttet å holde av 131 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd. Beløpet til fordeling over tippenøkkelen er derfor det samme som for fjoråret.

– Vi ser at koronasituasjonen kan få konsekvenser for spillemidlene til fordeling neste år og har derfor besluttet å holde av 131 mill. kroner av Norsk Tippings overskudd for å kunne utjevne utbetalingene til formålene i senere år, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Overskuddet fra Norsk Tipping går til samfunnsnyttige formål, og fordeles etter den såkalte tippenøkkelen.

Tre nye tiltak

Kulturformål får i likhet med samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 804,8 millioner kroner, mens helse- og rehabiliteringsformål tildeles 305,7 millioner kroner.

Overskuddet til Norsk Tipping økte med 153 millioner kroner i 2019 til 5676 millioner kroner, mens Grasrotandelen økte med 50 millioner kroner til 697 millioner kroner. I fjor bidro 2.040.000 spillere til det solide overskuddet.

Samtidig innførte Norsk Tipping tre nye tiltak for å styrke spillansvarligheten: Visning av kundenes spillregnskap, to-faktor innlogging på spilleautomater og sperring av muligheten til å spille bort store gevinster.

Vellykkede grep

Det skal anslagsvis ha kostet Norsk Tipping 200 millioner kroner i omsetning.

– Det viktigste vi tar med oss fra fjoråret er at vi lykkes med ansvarlighetsarbeidet, og at den norske spillmodellen står støtt, sier administrerende direktør i Norsk Tipping Åsne Havnelid i en pressemelding.

– Norsk Tipping har et tydelig oppdrag på vegne av samfunnet: Å forebygge pengespillproblemer gjennom å samle spillinteresserte nordmenn om gode og attraktive spillprodukter i et solid og effektivt system for ansvarlig spill. Hele overskuddet går tilbake til gode formål på mange områder i det norske samfunnet, tilføyer hun.

