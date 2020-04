Björn Borgs sønn gjør som Casper Ruud

ntbsport

Dermed følger den svenske 17-åringen i fotsporene til Casper Ruud. Norges beste tennisspiller har også lagt ned mange treningstimer på Nadals akademi.

Leo Borgs tidligere trener Rickard Billing bekrefter i et intervju med Expressen at tennistalentet skal få Nadal-hjelp på Mallorca.

– Vi hadde et møte med Leo, som fortalte om Nadals akademi og spontant følte vi bare «wow». Det er virkelig gøy, selv om vi selvsagt gjerne skulle hatt ham lenger hos oss, sier Billing.

– De (familien Borg) har hatt kontakt med Nadals akademi i et par år. Leon vil ha en ny start, og det er ikke noe rart med det. Det er virkelig en fantastisk mulighet. En enorm mulighet, tilføyer han.

Expressen skriver videre at det er uklart om Borg kommer til å flytte permanent til Spania eller hvordan treningsopplegget blir.

– Jeg er veldig glad for å få komme hit. Jeg har hørt mye bra om dette stedet, men etter å ha vært her i tre dager kan jeg si at det er utrolig, har Leo Borg tidligere sagt til Nadal-akademiets nettsider.

17-åringen fikk sin proffdebut i en Challenge-turnering i italienske Bergamo i februar.

