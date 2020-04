Gothia Cup i fotball avlyst – Norway Cup holder håpet oppe

ntbsport

Det opplyser arrangøren etter å ha konsultert med svenske helsemyndigheter og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Gothia Cup er – i likhet med Norway Cup – en av verdens største fotballturneringer for barn og unge. I fjor deltok 36.212 spillere fra 1686 lag i turneringen.

– Vi holder fortsatt håpet oppe og lyset tent i enden av tunnelen. Tilbakemeldingene vi får fra lag og klubber, er at de setter pris på at vi tenker slik. Norway Cup er viktig for mange, sier Norway Cup-sjef Pål Trælvik til NTB.

Han regner med en avklaring første uka i mai. – Vi arrangerer selvfølgelig ikke dersom det er smittevernmessig ikke trygt. Vi må bare avvente dette videre, sier Trælvik.

– Vanskelig

Gothia Cup skulle egentlig vært spilt fra 13. til 18. juli. Også Dana Cup i Danmark uken etter er avlyst.

«Dette er de vanskeligste ordene jeg noen gang har forsøkt å sette sammen: Det blir ingen Gothia Cup i år. Ingen fargerikt kledde barn i Göteborgs gater. Ingen smilende og heiende ungdommer som deler kjærligheten til spillet og de livsforandrende erfaringene som skaper vennskap og bygger relasjoner med barn fra andre land og verdensdeler», skriver cupens generalsekretær Dennis Andersson.

Gothia Cup opplyser at lagene som var påmeldt årets turnering, kan velge mellom å overføre registreringsavgiften til neste års turnering eller å få den refundert.

