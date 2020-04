Lagerbäck tviler på landskamper i 2020

ntbsport

Inntil videre er mye usikkert som følge av koronapandemien. Norges kamp mot Serbia i EM-omspillet er utsatt, og foreløpig er beskjeden fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa) at de ønsker å få gjort unna både omspillet og flere nasjonsligakamper i løpet av høsten.

Lagerbäck tror ikke det skjer.

– Jeg får vel understreke at jeg er ingen ekspert på å bedømme tidslinjer her, men jeg er jo tvilsom. Jeg håper jo det naturligvis. Jeg er tviler på om man kan åpne landegrenser, for mange land ligger jo etter Norge og Sverige for eksempel, slik det ser ut. Jeg håper, men er tvilsom, hvis jeg skal være ærlig, sier han til Eurosport.

