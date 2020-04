Vachier-Lagrave imponerte, Caruana slet seg til seier

ntbsport

Caruana slet i duellen med Jan Nepomnjasjtsjij, men etter å ha berget remis i de tre første partiene vant han det tredje og halte dermed i land seieren.

– Jeg skulle definitivt ha tapt et av de to første partiene, og særlig i det andre trodde jeg på et tidspunkt at det var over. Også i det første var jeg ille ute, sa Caruana til chess24.com.

Vachier-Lagrave slo Anish Giri i de to første partiene og sikret seieren med remis i det tredje partiet.

Franskmannen vant det første partiet med hvite brikker etter 59 trekk, mens han med svart avgjorde det neste allerede etter 26 trekk mot en Giri som tidlig kom under og spilte uinspirert. Det tredje partiet endte med remis etter 92 trekk.

Det fjerde og siste partiet måtte også spilles, og det endte med remis etter 47 trekk.

I duellen mellom Caruana og Nepomnjasjtsjij ble det remis i de tre første partiene. En remis til ville gitt armageddon, men Caruana avgjorde i sin favør etter 73 trekk.

Carlsen måtte ha armageddon for å slå Hikaru Nakamura da hans onlineturnering ble innledet lørdag. Etter to seirer med hvit og to tap med svart i hurtigsjakkpartiene var den norske verdensmesteren best med svarte brikker i skillepartiet.

Ding Liren slo Alireza Firouzja 2,5-1,5 og er i delt ledelse med Vachier-Lagrave og Caruana, ett poeng foran Carlsen.

Mandag spiller Magnus Carlsen mot 16-årige Alireza Firouzja, som nylig slo ham i finalen i Banter Blitz-turneringen.

(©NTB)