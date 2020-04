Lege advarer virussmittede utøvere: – Man må ikke ta noen sjanser

ntbsport

Den svenske langrennsprofilen Jennie Öberg har vært smittet av koronaviruset og ble svært syk. Hun fikk påvist dobbeltsidig lungebetennelse og måtte få tilførsel av oksygen på sykehus.

Per Andersson, tidligere lege for det svenske langrennslandslaget og nåværende lege i svenskenes svar på Olympiatoppen, er tydelig på at idrettsutøvere må ta klare hensyn dersom de blir koronasmittede.

– Nå er det forsiktighetsprinsippet som gjelder. Man må ikke ta sjanser, sier Andersson til det svenske nyhetsbyrået TT.

– Det blir en spesiell situasjon for toppidrettsutøverne våre som utsetter kroppen sin for ekstreme belastninger. Det er én ting å være symptomfri og kunne gå på jobb, noe annet er det om du skal kjøre en hard intervalløkt i idretten din, fortsetter han.

Stor belastning

Andersson peker også på at mange idrettsutøvere har ekstrem belastning på hjerte og lunger.

– Det er klart at vi da må være nøye når treningen skal gjenopptas, og at vi har en tett dialog med de aktive og trenerne, sier han.

Den rutinerte legen mener det er viktig å få ut budskapet om at man inntil videre ikke har full kunnskap om hva som kan skje dersom kroppen utsettes for store belastninger i kjølvannet av at en person har vært koronasmittet.

– Det skjer at utøvere starter opp for tidlig etter sykdom, men nå er det ytterst viktig at vi jobber med sikkerhetsmarginer rundt disse tingene, sier den tidligere langrennslegen.

Öberg advarer

Langrennsløper Jennie Öberg tilhører ikke utøverne som medisinsk følges opp av den svenske OL-komiteens team, men Andersson bekrefter at andre utøvere også har vært smittet.

Öberg selv advarer mer enn gjerne kolleger.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli så dårlig. Det at jeg er veltrent, ung og ikke har noen bakenforliggende sykdom ga meg trygghet, sier langrennsløperen til TT.

På sykehuset skal hun ha fått beskjed om at hun ikke måtte trene på en måned etter at hun ble helt friskmeldt.

– Det var vel først og fremst fordi det har vist seg at man har høyere risiko for betennelse på hjertemuskelen etter dette, sier Öberg.

Tidligere landslagslege Andersson mener det er svært positivt at langrennsløperen står fram med sin historie for å gi råd til andre utøvere som har vært smittet eller kan havne i samme situasjon.

– Våre aktive har noen ganger vanskelig for å lytte til våre råd, men nå føler vi at man har forstått alvoret i dette, sier han.

