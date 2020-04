Avtale på plass om veien videre for spansk fotball

ntbsport

La Liga-president Javier Tebas, fotballpresident Luis Rubiales og idrettsrådets president Irene Lozano diskuterte veien videre for fotballen i et åtte timer langt møte i Madrid lørdag.

Søndag ble det bekreftet at partene er enige på en del felles punkter, men innholdet i avtalen røper ingen noe om. Lørdagens møte ble gjennomført i kjølvannet av at La Liga-ledelsen fredag sendte et dokument til klubbene der mulige veier tilbake til kampaktivitet og trening utdypes.

For at fotballen igjen skal begynne å rulle i Spania må forbundet, La Liga-ledelsen og det statlige idrettsrådet være enige om eventuelle tiltak og forholdsregler.

Mer enn 20.000 mennesker har så langt mistet livet i Spania som følge av koronaviruset.

Fotballen er stanset på ubestemt tid.

(©NTB)