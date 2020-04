OL-landsby kan bli husly for hjemløse under viruskrisen

ntbsport

En nettbasert underskriftskampanje er igangsatt for å legge press på OL-arrangørene og myndighetene i Tokyo i sakens anledning. Flere titusener skal allerede ha engasjert seg.

Deltakerlandsbyen i Tokyo Bay-området i den japanske hovedstaden skulle opprinnelig ha huset rundt 11.000 utøvere under de olympiske sommerlekene om få måneder. Det blir det ingenting av. Lekene er utsatt til neste år som følge av virussituasjonen.

Landsbyen, som i stor grad er ferdigstilt, står dermed tom. Nå jobbes det for å få tillatelse til å bruke fasilitetene til å gi hjemløse tak over hodet mens kampen mot viruset pågår.

– Vi vet ikke hvor lenge denne nedgangstiden vil vare, så vi må endre hvordan vi tenker. Det inkluderer hvordan vi jobber, hvordan vi løser bosituasjonen og hvordan vi gir nødhjelp til dem som trenger det, sier en talsmann for organisasjonen som håper å få tilgang til deltakerlandsbyen.

Ingen kommentar

Verken OL-arrangørene i Tokyo eller representanter for de lokale myndighetene ønsker å kommentere underskriftskampanjen.

«Dersom virusutbruddet fortsetter en stund vil mange mennesker havne i fattigdom og miste sine hjem», heter det blant annet i teksten som følger kampanjen.

Rundt 1000 mennesker bor på gaten i Tokyo. Ytterligere 4000 er estimert å bo i såkalte nettkafeer, der det gis tilgang til internett og en seng å sove i for natten, viser en oversikt fra japanske myndigheter.

Mange av byens rundt 500 nettkafeer ble stengt da myndighetene oppfordret bedrifter som kunne bidra til å spre koronaviruset om å lukke dørene frivillig.

En talsmann for myndighetene i Tokyo opplyser at rundt 500 rom på ulike hoteller er stilt til rådighet for dem som tidligere har benyttet nettkafeene til å skaffe seg tak over hodet. Antallet skal også kunne økes dersom behovet tilsier det.

Eksperter har advart mot at overnattingssteder for hjemløse kan bidra til å spre koronaviruset som følge av at mulighetene for sosial distansering er begrensede.

