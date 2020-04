Martin Sjögrens kontrakt forlenget til 2022

ntbsport

Sjögren hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2020, med en automatisk forlengelse til etter fotball-EM dersom Norge kvalifiserte seg til mesterskapet, noe det er overveiende sannsynlig at laget gjør.

Ettersom kvinnenes EM er utsatt ett år som følge av koronapandemien, forlenges også svenskens avtale.

– Siden det ble bekreftet at EM flyttes har vi hele tiden hatt en ambisjon om at avtalen skulle forlenges over mesterskapet som vi kvalifiserer oss til. Nå har vi fått det avtaletekniske på plass og er overens, sier Sjögren til NTB.

– Nå skal vi se til at vi blir klare for EM-kvalifiseringen som forhåpentligvis fortsetter i høst. Mesterskap er den største motivasjonen i å lede et landslag, fortsetter treneren.

– Det er helt naturlig at Martins kontrakt forlenges til etter dette mesterskapet når det er flyttet. Den endelige beslutningen måtte innom forbundsstyret før den ble tatt, men vi er veldig glade for at vi har fått landet dette, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund til VG.

Norge har vunnet sine fire første kvalifiseringskamper med sammenlagt 32-1 i målscore. Kampene mot Wales i april og Færøyene i juni er utsatt på grunn av viruspandemien. Kvalifiseringen fortsetter sannsynligvis i høst. Norge har fire gjenstående kamper og er stor favoritt til å vinne sin gruppe.

Det er ennå ikke satt en sluttdato for Sjögrens kontrakt, ettersom datoene for EM ennå ikke er fastsatt. EM-sluttspillet avvikles i England.

(©NTB)