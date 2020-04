Helsedirektoratet vil tillate travløp på norsk jord

ntbsport

Travsporten ble i likhet med all annen idrett satt på vent da Norge strammet grepet mot spredning av koronaviruset. Flere hesteeiere og kusker har brukt Sverige som arena.

Samtidig har penger fra norske spillere gått samme vei.

Det blir det trolig slutt på i løpet av kort tid, og Jarlsberg vil være først ute.

Det Norske Travselskap (DNT) fått positivt svar fra Helsedirektoratet, etter å ha foreslått en modell der man mener travstevner kan arrangeres uten å komme i konflikt med de nasjonale føringene for pågående koronaepidemi, skriver travsport.no.

Slår fast

Helsedirektoratet slår fast at det vil være opp til den enkelte kommune hvor travbanen er lokalisert å gjøre en konkret vurdering av om travbanen kan møte tilstrekkelige kontaktbegrensede tiltak. Det vil være helt avgjørende at kommunen vurderer virksomheten for å kunne drive i samsvar med de gjeldende krav til smittevern. Kommunen kan nekte bruk av banen og eventuelt stenge virksomheten med hjemmel i smittevernloven.

DNT skriver at de sammen med Norsk Trav AS jobber videre opp mot den enkelte kommune og sier at de håper på svar fra den enkelte kommune innen kort tid.

Kort varsel

Jarlsberg-banen i Tønsberg kan bli første bane ut etter en eventuell åpning.

– Vi avventer formelt svar fra kommunelegen i Tønsberg. Får vi positivt svar, har vi sagt at vi kan være i gang med travløp på 48 timer, kanskje kortere tid, sier styreleder i DNT, Knut Veum, til Varden.

Kommunelege Sigmund Skrei i Tønsberg sier at svaret blir ja.

– Ut fra Helsedirektoratets anbefaling og en ryddig plan fra Jarlsberg, var det enkelt å si ja. I likhet med fotballforbundets konkrete planer for håndtering av aktivitet, har Jarlsberg vist til tiltak som gjør meg trygg på at det ikke er noen grunn til å frykte et travstevne som et smittested, sier Skei.

Skrei viser til at løpene vil gå uten tilskuere, og at serveringssteder ikke åpnes.

(©NTB)