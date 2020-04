MLS må utsette planlagt oppstart – vurderer sesong med færre kamper

ntbsport

Tirsdag skriver den nordamerikanske ligaen Major League Soccer i en uttalelse at det er «ekstremt usannsynlig» med et comeback i mai slik man hadde håpet.

USA er svært hardt rammet av koronaviruset, og det er naturlig nok uvisst når det kan spilles fotball igjen.

«Selv om vi for øyeblikket har nok datoer til å spille hele sesongen, anerkjenner vi nå at det kan bli vanskelig å gjøre det», skriver MLS i uttalelsen.

I midten av mars tok ligaen en avgjørelse om å utsette alle kamper i åtte uker til 10. mai. Den datoen kommer til å bli flyttet. Inntil videre gjelder et forbud mot treninger på klubbenes anlegg fram til 24. april.

– Vi fortsetter å lære mer om hver dag fra de medisinske ekspertene, og vi forventer i løpet av de neste ukene å ha ytterligere detaljer om når vi kan returnere til spill, skriver ligaen.

Deila må vente

Ronny Deila ble ansatt som New York City-trener på nyåret og rakk å lede laget i to seriekamper før virusutbruddet stoppet ligaen. Det endte med 0-1-tap i begge kampene for Deilas menn.

Nordmannen oppholder seg i en form for hjemmeisolasjon i New Jersey, men han holder kontakt med spillerne via videomøter, og de får programmer for hva de skal gjøre for å holde seg i form.

– Det er litt intervalltrening, noe yoga og aerobic. Vi har også planlagt en kickboksing-økt som alle skal delta på, sa Deila i et intervju med egen klubb i forrige uke.

Jakob Glesnes (Philadelphia Union) og Ola Kamara (DC United) har vært på banen for sine MLS-lag, mens Adama Diomandé ikke har fått sin sesongdebut for LAFC.

