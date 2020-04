Branns innleide stjernekeeper tilbake i Tyskland

ntbsport

Schalke skriver på sitt nettsted at Fährmann, som fram til mars var utleid til Premier League-klubben Norwich, skal holde seg i form sammen med resten av det tyske bundesligalaget.

Han er fortsatt offisielt utlånt til Brann fram til 30. juni. Men ettersom alle idrettsarrangementer i Norge er avlyst fram til 15. juni, er det lite sannsynlig at tyskeren blir å se i Brann-drakten.

Koronavirus-situasjonen gjør at det også kan komme ytterligere utsettelsen av fotballen her hjemme.

Fährmann fikk godkjennelse av Brann til å spørre Schalke om å trene i Gelsenkirchen.

Rutinert målvakt

– For oss var det helt klart at vi gjerne støtter dette prosjektet. Jeg er også veldig glad for å få lære «Ralle» å kjenne på daglig basis. Vi ønsker å holde ham i best mulig fysisk forfatning, også om han får sjansen til å spille i Norge innen 30. juni, sier Schalke-trener David Wagner.

Fährmann ble klar for Brann 12. mars, tre dager etter at låneavtalen hans med Norwich ble stanset. For de kanarigule spilte han bare tre kamper denne sesongen.

Mandag gjennomførte han sin første trening med Schalke-laget etter låneoppholdet. Fährmann har fra før spilt 175 Bundesliga-kamper for blåtrøyene.

