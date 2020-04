Kontrabeskjed for Ødegaard og co.

ntbsport

Lørdag ble det kjent at Real-trener Imanol Alguacil hadde gitt spillerne beskjed om at han ville ha dem tilbake på treningsfeltet like etter påske. Men dette godtas tilsynelatende ikke av idrettsrådet CSD, som er et selvstyrende regjeringsorgan.

Søndag bekreftet klubben at treningsfeltet fortsatt vil være stengt og at spillerne fortsetter sin treningshverdag hjemmefra.

– Etter samtaler med CSD, samt Real Sociedads ønske om å vedlikeholde og respektere det vårt samfunn trenger til enhver tid, så har vi kommet fram til at spillerne fortsetter sitt individuelle arbeid, slik de har gjort så langt, skriver Real Sociedad i en pressemelding ifølge Nettavisen.

Ifølge Mundo Deportivo har CSD ikke kommet med noen offisiell uttalelse i saken, men idrettsrådets presseansvarlige, Jose Luis Benayas, skriver følgende på Twitter om klubbens opprinnelige planer om å returnere til treningsfeltet:

– Jeg anbefaler dere å lese betingelsene for unntakstilstand. Les hele, inkludert tilleggsbestemmelser.

Benayas viser angivelig til en kongelig resolusjon som nekter spillerne tilgang til idrettsanlegg når landet er i unntakstilstand.

(©NTB)