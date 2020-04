Norsk trenerprofil fortviler etter at mesterligamålet ble knust

ntbsport

Den beslutningen medfører nemlig at samtlige kamper i 2019/20-sesongen strykes. Det innebærer at forrige sesongs sluttabell avgjør hvilke ungarske lag som får spille europacup kommende sesong.

Avgjørelsen er dårlig nytt for Moen og Siofok, som hadde 2.-plassen og styrte mot mesterligaspill. Ettersom laget ble nummer tre forrige sesong, blir det nok en sesong med EHF-cupspill for oransjetrøyene.

– Først og fremst vil jeg si at det er en riktig beslutning å stoppe ting nå. Helse og sikkerhet er det absolutt viktigste, sier Moen før han fyrer løs mot det ungarske forbundet.

– Jeg har ingen respekt for avgjørelsen om å bruke fjorårets resultater til å fordele europacupplassene. Jeg synes man burde finne andre løsninger og la det sportslige avgjøre i stedet for å ta det over et forbanna skrivebord, sier trenerveteranen til NTB.

– Frustrerende

Moens lag har hatt en svært god sesong og var nær ved å tukte storlaget Györ på tabellen. Siofok lå sju poeng bak serielederen med to kamper mindre spilt da sesongen ble kansellert.

– Vi har gjennomført 70 prosent av sesongen, vi har spilt mot topplagene. Vi har tatt fem av åtte poeng mot lagene rundt oss, to av fire mot Györ og tre av fire mot Ferencvaros. Så dette er veldig frustrerende, sier han.

Moen er uansett ferdig i Siofok etter denne sesongen. Han tar over Moldes kvinnelag fra 1. juli. Men det er ikke helt sikkert at det er helt slutt i Ungarn.

– Vi venter på avgjørelsen fra EHF (Det europeiske håndballforbundet). De har fortsatt en tanke om å avslutte EHF-cupen som en final four-turnering i juni. Men det ser vanskelig ut å få til det, så det kan hende at kvartfinalen mot Kastamonu ble det siste.

– Jeg skulle gjerne ha fullført jobben, men vi må ta de hensynene som kreves i denne situasjonen, sier Moen.

Uvisst

Den påtroppende Molde-treneren befinner seg for tiden i Norge av en litt tilfeldig årsak. Han dro nemlig hjem i landskamppausen i mars like før koronavirusutbruddet førte til omfattende reiserestriksjoner.

Moen sier at situasjonen er frustrerende, men at han ikke kan gjøre annet enn å vente på hva som skjer.

– Jeg har kontrakt med Molde fra 1. juli. Jeg hadde en plan A før koronasituasjonen kom, men nå blir det vel plan B og så videre. Jeg er spent på om vi i det hele tatt kommer i gang i september (med den nye sesongen).

– Det jeg frykter er at vi må starte en sesong med tomme tribuner. Det er jo bare trist, sier Moen.

Hans norske assistent Bent Dahl overtar hovedtrenerjobben i Siofok neste sesong. Silje Solberg og Kjerstin Boge Solås, som begge spiller for den ungarske klubben, skifter lag til henholdsvis Györ og Byåsen fra sommeren av.

