Lehmann vil holde FIS-toppjobben på sveitsiske hender

Skiforbundet i Sveits meldte tirsdag at det har nominert Lehmann. Kasper har vært president i det internasjonale skiforbundet siden 1998, men han ga i november beskjed om at han gir seg på årets kongress. Den skulle holdes i Thailand i mai, men er utsatt på grunn av koronaviruset.

Lehmann ble verdensmester i utfor i 1993, da han henviste Atle Skårdal til sølv i Morioka. 50-åringen har vært president i det sveitsiske skiforbundet siden 2008.

– Vi er henrykt over at Urs Lehmann stiller som kandidat i FIS-presidentvalget, selv om vi kan miste en president med enorm ekspertise. Vi er overbevist om at han er den perfekte kandidat, sier forbundsdirektør Bernhard Aregger.

Sveits har hatt presidenten i FIS siden Marc Hodler ble valgt i 1951. Neste president blir den femte i forbundets 96-årige historie.

Generalsekretær Sarah Lewis er en mulig kandidat og kan i så fall bli forbundets første kvinnelige president. Johan Eliasch, milliardæren som leder skimerket Head, er tidligere nominert.

