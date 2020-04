McLaren-sjefen: – Formel 1 trenger store endringer for å overleve

ntbsport

– Dette kan være ødeleggende for flere av lagene, og om bare et par av dem bukker under så vil hele Formel 1 være i fare, sier Brown til BBC.

Kostnadssparende tiltak blir tema på et møte mellom Formel 1-sjefene mandag.

Brown sier at budsjettaket på 175 millioner dollar (1,8 milliarder kroner) som skal innføres fra neste år må senkes betydelig om sporten skal unngå katastrofe.

– Er det mulig at et par lag blir borte om vi ikke takler den nåværende situasjonen aggressivt? Ja. Jeg kan faktisk se for meg at fire lag blir borte om vi ikke håndterer dette på rett måte, sier han.

– Jeg tror heller ikke at folk vil stå i kø for å overta de lagene, slik det har vært før. Jeg tror ikke tidspunktet kunne vært verre. Formel 1 er i en veldig sårbar situasjon nå.

Store tap

Verdens mest prestisjetunge motorsportserie har måttet avlyse eller utsette sesongens åtte første løp. Man håper å få gjennomført så mange løp som mulig når viruskrisen er under kontroll, men hvilke løp det blir og når de kan kjøres er foreløpig helt usikkert.

Lagene taper mye penger på utsettelsene, og de er allerede blitt enige om en rekke kostnadsbesparende tiltak. Brown mener det er behov for mange flere, og budsjettaket er blant det viktigste.

– Alle er enige at vi må ned til 150 millioner dollar. Det store flertallet, inkludert ett av de tre store lagene, er villig til å gå betydelig lavere, sier McLaren-sjefen.

Ulike syn

Ifølge BBC er det Mercedes som er villig til å senke budsjettaket ytterligere, mens Ferrari og Red Bull motsetter seg det.

Selv ønsker Brown et tak på 100 millioner dollar, men han regner med et vanskelig møte og er forberedt på å måtte inngå et kompromiss.

McLaren er det første Formel 1-laget som har offentliggjort permittering av ansatte.

– Det er den vanskeligste avgjørelsen jeg har måttet fatte, men vi hadde ikke noe valg, sier Brown.

