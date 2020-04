Haaland & co øker aktiviteten, bundesligaklubbene tilbake på treningsfeltet

ntbsport

Hertha Berlin, med Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred i stallen, trente bak lukkede porter på sitt anlegg utenfor Olympiastadion. Det var bare fysisk trening mandag, og trener Alexander Nouri har ennå ikke sluttet seg til troppen. Han har fortsatt hjemmekontor utenfor Bremen.

Etter treningen dro spillerne hjem til seg selv for å dusje og spise.

Erling Braut Haalands klubb Borussia Dortmund har siden forrige uke hatt trening med øvelser for to og to spillere, men fra denne uka blir gruppene større. Fortsatt blir det ingen dueller for Haaland & co, og spillerne skifter, dusjer og spiser hjemme, følge Ruhr Nachrichten.

Bayern-trening

Bayern München var blant klubbene som gjenopptok fellestrening etter tre uker. Bild skriver at 21 spillere var i aksjon, delt inn i små grupper på maksimalt fem personer og med pålegg om å holde minst halvannen meters avstand til hverandre.

Det ble trent med ball, men uten nærkamper og med strengt forbud mot å håndhilse eller klemme hverandre.

Julian Ryersons klubb Union Berlin samlet også spillerne mandag, i første omgang til fysiske tester som skal fastslå hvordan de har skjøttet egentreningen og legge forutsetningene for videre treningsarbeid.

Union-trener Urs Fischer kjørte bil de 870 kilometerne fra Zürich i hjemlandet Sveits til den tyske hovedstaden. Hadde han tatt fly, måtte han i to ukers karantene. Nå kan han i stedet lede treningene, skriver BZ.

Werder venter

Håvard Nordtveits klubb Hoffenheim er også i gang. Borussia Mönchengladbach, Köln, Hamburg, Leverkusen, Paderborn og St. Pauli er andre klubber som gjenopptok treningen mandag.

Det er lokale myndigheter som setter rammene for hva som er tillatt. Werder Bremen har ennå ikke fått klarsignal, og spillerne måtte fortsette egentreningen hjemme, men lokale myndigheter ventes å fatte et vedtak som gjør at treningen kan gjenopptas tirsdag.

Seriespillet i 1. og 2. Bundesliga er satt på pause foreløpig ut april. Håpet er at man kan begynne å spille kamper igjen i mai, sannsynligvis med tomme tribuner. Ligaens neste møte om situasjonen er lagt til 17. april.

