Stephen Kenny er Irlands nye landslagssjef

Det melder Irlands fotballforbund lørdag. Kenny rykker opp fra jobben som U21-trener og skulle etterfølge McCarthy etter sommerens EM-sluttspill, men nå er omspillet om EM-plass utsatt til høsten og selve sluttspillet til 2021.

– McCarthys kontrakt løper ut 31. juli, mens Kenny var ansatt fra 1. august, men de er begge enige om at skiftet i stedet skjer nå, heter det i en uttalelse fra forbundet.

– Det gir Stephen Kenny tid til å planlegge for semifinalen mot Slovakia i omspillet.

Omspillet skulle opprinnelig spilles i mars. Kampene ble flyttet til juni på grunn av virusutbruddet, men er nå skjøvet til høsten. Dermed er det Kenny og ikke McCarthy som skal prøve å kvalifisere Irland til sluttspillet.

– Det har vært en vanskelig situasjon for forbundet, og spesielt for Mick og Stephen, og jeg vil takke dem begge for at de har håndtert det på en profesjonell måte. Dette er eksepsjonelle tider, og Mick tok det i betraktning da han gikk med på å gi seg før tiden, sier forbundsdirektør Gerry McAnaney.

McCarthy var Irlands landslagssjef i to perioder. I den første førte han laget til VM-sluttspillet i 2002.

I nasjonsligaomspillet kan det bli finale mot Nord-Irland eller Bosnia-Hercegovina. Om laget går til EM, havner det i gruppe med Spania, Sverige og Polen med kamper hjemme i Dublin.

