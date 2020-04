Gareth Southgate godtar 30 prosent lønnskutt

ntbsport

– De økonomiske virkningene av viruset er ennå ikke klare, men vi ønsker å sørge for at vi gjør de rette tiltakene for å støtte organisasjonen og ta vare på våre ansatte, sier en talsmann for forbundet til kanalen.

Southgate går med på lønnskutt dagen etter at Premier League oppfordret alle eliteseriespillerne til å godta en tilsvarende lønnsreduksjon for å bidra til å hjelpe ligaen gjennom et inntektsbortfall som kan bli på over 10 milliarder kroner dersom sesongen ikke kan fullføres.

Lørdag var ligaen i møte med spillerforeningen PFA, som sier at spillerne ønsker å bidra økonomisk i krisen, men stiller seg tvilende til om lønnskutt er rett måte å gjøre det. Det pekes blant annet på at lønnskutt vil bety mindre skatteinntekter som i sin tur vil gå ut over helsevesenet.

