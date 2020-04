Norsk Rikstoto slås ikke sammen med Norsk Tipping, fortsetter som eget selskap

ntbsport

Under arbeidet med ny pengespillov har regjeringen vurdert om hestespill burde overføres til Norsk Tipping fra nyttår 2022. Konklusjonen er at dagens modell videreføres, og at Norsk Rikstoto dermed fortsetter som eget spillselskap.

– Vårt hovedanliggende er å sikre en ansvarlig og sammenhengende spillpolitikk. I forbindelse med lovprosjektet var det derfor naturlig å vurdere om organiseringen med hestespill i et eget spillselskap er den beste løsningen for å gjøre dette. Etter en grundig helhetsvurdering har vi kommet fram til at hestespillene bør forbli hos Norsk Rikstoto, sier kulturminister Abid Raja (V) og legger til:

– Samtidig vil vi gjøre noen grep i den nye pengespilloven for å øke ansvarligheten og den offentlige kontrollen med hestespillene, til føyer han.

Kulturdepartementet har samarbeidet tett med Landbruks- og matdepartementet i saken. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) mener dagens løsning er den beste for norsk hestesport.

– Hestemiljøet er viktig for mange over hele landet, og hesteorganisasjonene har ytret et sterkt ønske om å ha et eget spillselskap dedikert til spill på hest. Vi mener at modellen vi har i dag er egnet til å sikre en ansvarlig pengespillpolitikk for framtiden, sier hun.

Kulturdepartementet skal etter planen sende et forslag til ny pengespillov på høring senere i år. Det vil inneholde konkrete forslag når det gjelder hestespill.

