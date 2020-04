Boksing: Joshuas tittelkamp utsatt

ntbsport

Årsaken er covid-19-pandemien. Den britiske verdensmesterens promotor Matchroom Boxing opplyser at man jobber med en ny dato for kampen, der han for første gang skulle forsvare IBF-, WBA- og WBO-tittelbeltene siden han vant dem tilbake fra Andy Ruiz Jr. i desember i fjor.

Fredagens melding om at stevnet på Tottenham Hotspur stadion er utsatt var ventet.

Promotor Eddie Hearn har sagt at dersom det på grunn av viruskrisen bare blir tid til en kamp for Joshua i år, vil han foretrekke å møte WBC-mester Tyson Fury i en helbritisk storkamp.

Fury skal etter planen møte Deontay Wilder i sin neste kamp, men Hearn sier at han er rede til å forhandle om en endring i rekkefølgen på kampene.

