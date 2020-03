TIF Viking og Koll er seriemestere i volleyball

ntbsport

Det betyr at TIF Viking fra Bergen får seriegullet for menn, mens Koll fra Oslo er mester for kvinner.

– Det er selvsagt uheldig at volleyballsesongen fikk en slik slutt, men liv og helse kommer først. De fleste er nok enige om at dette var den mest rettferdige måten å kåre seriemesteren på, sier TIF Vikings lagkaptein Kristian M. Bjelland i en pressemelding fra klubben.

Bergenslaget vant serien ett poeng foran Koll og tre foran Førde. I kvinneklassen seiret Koll fire poeng foran Randaberg og 15 foran Tromsø.

Askim (menn) og NTNUI (kvinner) rykker ned og erstattes av Asker (menn) og Skjetten (kvinner). Det blir ingen kvalifisering.

Det er ikke bare volleyballforbundet som har kåret en mester i en ikke fullført sesong. Norges Bordtennisforbund har bestemt at grunnserievinner Laksevåg er mester selv om sluttspillfinalen mot Stord ikke kunne spilles. Laksevåg vant alle sine 12 grunnseriekamper og semifinalen i sluttspillet. I serien endte laget sju poeng foran toeren Stord.

