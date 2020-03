Kombinert-Graabak advarer mot «kilometerkrigen»

ntbsport

Det toppet seg søndag kveld da brødrene Anders og Jørgen Aukland sammen med Joar Thele avsluttet et rekordforsøk etter 31 timer og 516 tilbakelagte kilometer i Nordmarka.

– Jeg er for å pushe grenser og utfordre seg selv. Det synes jeg er skikkelig kult. Samtidig synes jeg at vi som profilerte og rutinerte utøvere skal foran som et godt eksempel i den situasjonen vi er i nå. Det er ikke uten risiko å gå over 50 kilometer på ski, sier Graabak til NRK.

Graabak la tidligere mandag ut en melding på Twitter der han sa at det hadde vært flaut om tilsvarende forsøk hadde endt med unødvendig bruk av helseressurser.

– Når det blir sett i gang så strenge tiltak for befolkningen, som også vi idrettsutøvere skal følge, så synes jeg at vi skal holde oss innenfor rimelige grenser, sier Graabak.

Joar Thele, en del av søndagens rekordtrio, erkjenner at rekordjaget har gått litt langt i de siste ukene.

– Det er blitt veldig ekstremt, og det er ikke helt bra alt som er skjedd.

