Karlsson om uroen i langrennslandslaget: – Det har påvirket oss alle

ntbsport

Til Expressen sier Karlsson at hun som alle andre er blitt påvirket av uroen. Hun håper det kan bli enighet slik at alle kan samarbeide i framtiden.

– Alle vet at det har vært litt urolig i organisasjonen, og det er klart det har påvirket oss alle, mer eller mindre. Litt påvirket er man, men det gjelder å holde fokus på sitt og det man skal gjøre.

– Jeg skulle helst sett at vi sammen legger opp en plan for treningsleirene som kommer, slik at det passer til alles tankesett, sier Karlsson, før hun utdyper:

– At løperne og de som blir landslagstrenere, lager en leirplan som passer alle.

Vil ha mer innflytelse

Karlsson fikk heltestatus blant svenske langrennstilhengere da hun slo Therese Johaug på tremila i Holmenkollen tidligere i måneden. Hun ønsker seg at løperne får mer makt enn de har hatt tidligere.

– Ja, jeg skulle gjerne sett at det var mer slik, sier hun på spørsmål om løperne ønsker mer innflytelse.

Hun avviser samtidig påstandene om at løpere vurderer å gi seg på landslaget. De siste dagene har svenske medier skrevet om misnøye blant løpere, samtidig som herretrenerne Mattias Nilsson og Fredrik Uusitalo har sluttet i sine jobber.

– Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra. Jeg føler at vi er et sterkt landslag, og det hadde vært best om alle kunne samarbeide framover, sier Karlsson.

En av Sveriges største langrennsprofiler, Stina Nilsson, offentliggjorde sist helg at hun bytter idrett til skiskyting

(©NTB)