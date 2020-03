Jakten på Carlsens VM-rival i sjakk stanset

ntbsport

Det opplyser Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) i en uttalelse torsdag.

Bakgrunnen for beslutningen er at regjeringen i Russland har beordret luftfartsmyndighetene til å sette alle rutefly og chartrede fly til og fra landet på bakken fra og med fredag.

Alle internasjonale flygninger stanses som et tiltak for å begrense smitte av koronaviruset. Det får nå også konsekvenser for gjennomføringen av kandidatturneringen i Jekaterinburg.

Kan ikke garantere hjemreise

Det internasjonale sjakkforbundet skriver at det ikke kan fortsette turneringen uten at det foreligger garantier for at spillere og ledere kommer seg trygt hjem.

– Kandidatturneringen er over for nå. Den vanskelige delen gjenstår: Å komme seg hjem. Jeg forventer å vende tilbake til en verden jeg knapt gjenkjenner, skrev sjakkstjernen Fabiano Caruana på Twitter like etter av avgjørelsen var kommunisert.

Magnus Carlsens mangeårige trener Peter Heine Nielsen melder samtidig i samme medium at deltakerne i turneringen vil bli evakuert i et chartret fly til Amsterdam før de nye russiske flyrestriksjonene trer i kraft.

Fra arrangøren heter det samtidig i torsdagens uttalelse at kampen om å bli Magnus Carlsens VM-rival vil fortsette på et senere tidspunkt og at nye datoer vil komme i løpet av kort tid og så raskt den globale virussituasjonen tillater det.

Det internasjonale sjakkforbundet opplyser også at resultatene fra de sju rundene som så langt er gjennomført er gjeldende. Når partiene gjenopptas, starter man dermed fra runde åtte.

Delt ledelse

Franske Maxime Vachier-Lagrave og russiske Jan Nepomnjasjtsjij deler ledelsen i kandidatturneringen. Begge har 4,5 poeng når de åtte deltakerne har møtt hverandre en gang hver. De er ett poeng foran sine nærmeste rivaler.

Onsdag vant Vachier-Lagrave toppduellen mot Nepomnjasjtsjij i Jekaterinburg.

Vinneren av kandidatturneringen møter Magnus Carlsen i VM-duell. Det internasjonale sjakkforbundet har tidligere opplyst at kampen er utsatt fra november til desember. Det har ikke sammenheng med virusutbruddet.

Kampen vil med stor sannsynlighet spilles i Dubai med start 20. desember.

