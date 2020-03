OL-avlysning det eneste fornuftige, mener gullhåpet Warholm

ntbsport

Hei folkens! heter det i en felles sms sendt til mediene fra den regjerende verdensmesteren på 400 meter hekk og hans

– Vi har fått en ekstrem mengde henvendelser fra mediene de siste dagene. Spørsmålene har stort sett vært likelydende. Vår holdning er fortsatt at det viktigste nå, er å støtte opp rundt den nasjonale dugnaden om å begrense smittespredningen, skriver de duoen sendt fra Karsten Warholms mamma og manager, Kristine Haddal.

Warholm er verdensmester på langhakken både fra VM i London i 2017 og fra Doha, Qatar sist år.

Sunnmøringen ville ha vært et av Norges absolutt største gullhåp i OL i Tokyo om mesterskapet ikke hadde blitt utsatt mandag ettermiddag.

– Når det gjelder utsettelse av OL og eventuelt andre arrangementer, støtter vi at det er den eneste fornuftige løsningen i den situasjonen verden er i. Vi forstår også at idrett er sekundært nå og at det er mange som har det mye verre enn oss, heter det videre

Duoen ser langt fra helsvart på det selv om de ikke får lov til å vise seg fram fra den største scenen i sommer.

– Vi prøver likevel å ha fokus på utvikling i denne krevende perioden, men vil selvsagt ikke at det skal skje på bekostning av smittevern. Som toppidrettsutøvere er vi vant med å redusere smitterisiko til et minimum, så det er ikke noe nytt for oss.

Innstillingen er det ingenting i veien med.

– Vi gir oss aldri … og ikke da heller! avslutt sms-en med.

