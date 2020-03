Bach: – Omberamming av OL krever ofre og kompromisser fra alle involverte

ntbsport

– Utsettelsen av lekene fører med seg mange utfordringer, og vi skal takle hver og en av dem. Utsettelsen vil kreve at de involverte må ofre noe og godta kompromisser, sa han i en telefonpressekonferanse onsdag.

– Dette er som et enormt puslespill, og alle brikkene må passe. Jeg misunner ikke medlemmene av arbeidsgruppen som jobber med dette. Lekene har aldri tidligere blitt utsatt, men Tokyo var den best forberedte OL-byen noensinne, og jeg er sikker på at vi greier dette. Vi skal legge et vakkert puslespill som gir oss vidunderlige olympiske leker, fortsatte han.

Tidspunktet for avvikling av lekene neste år var blant de første spørsmålene Bach fikk i den snaut timelange seansen, og han kunne ikke gi noe svar.

Here we go

– Det er et veldig utfordrende spørsmål, men vi er i gang med å se på det. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe med navnet «Here we go», som jeg synes er et godt navn. Den skal allerede torsdag konsultere med de 33 internasjonale særforbundene gjennom en telefonkonferanse, sa han.

– Vi må også ta hensyn til den øvrige sportskalenderen og mange andre ting. Vi bør finne en løsning så snart som mulig, men først vil vi involvere alle de berørte partene, både utøvere, samarbeidspartnere og organisasjonskomiteen skal være med i dette.

Da lekene ble utsatt, var meldingen at de skal avvikles «etter 2020, og senest sommeren 2021».

– Vi ønsker at lekene skal avvikles senest neste sommer, men arbeidsgruppen skal se på det store bildet, og alle muligheter er åpne for beramming av lekene, inkludert sommeren, sa Bach.

Ingen OL-landsby?

Bach antydet at man neste år ikke vil kunne ha en OL-landsby for utøverne slik det er vanlig. Landsbyen skal brukes som leiligheter etter lekene, og disse er allerede solgt.

– Jeg kan ikke svare på hvordan dette blir. Dette spørsmålet er ett av mange tusen som arbeidsgruppen må ta stilling til. Normalt er utøverlandsbyen lekenes bankende hjerte, men vi står overfor en situasjon vi aldri tidligere har opplevd. Jeg vil være henrykt om vi kan ha en utøverlandsby på tradisjonelt vis, men dette er ett av områdene der vi må være forberedt på å måtte ofre noe, sa han.

– Særforbund må justere terminlistene sine, og det blir økte kostnader for alle. Derfor er jeg glad for at Japans statsminister lovet å gjøre alt han kan for at dette skal gå bra, og jeg lovet det samme på vegne av IOC. Både utøverne og dere journalister må være innstilt på at ting blir annerledes, men vi trenger at alle bidrar for å gjøre lekene til det håpets symbol de skal være, avsluttet IOC-presidenten.

