Tokyo-flytting gir idrettsfest: To OL, fotball-EM og friidretts-VM i løpet av åtte måneder

Det er ventet en beslutning om flytting av sommer-OL i løpet av kort tid. De fleste tipsene fra eksperter går mot at lekene legges nøyaktig ett år fram i tid. Slår disse inn, betyr det start 23. juli og avslutning 8. august.

Sommer-OL går alltid over 17 dager.

Årets fotball-EM menn har allerede fått nytt tidspunkt og skal spilles i perioden 11. juni–11. juli 2021

Friidretts VM skal etter planen gå i Eugene, USA 6.–15. august neste år. Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) har allerede luftet tanken med IOC om å flytte VM til senere på året (sannsynligvis september) for å rydde plass til OL.

Vinter-OL i Beijing arrangeres i perioden 4.–20 februar 2022. Det vil starte under et halvt år etter Tokyo-lekene om disse flyttes til sommeren neste år. Det er bare 200 mil mellom Tokyo og Beijing.

Støtte

– Å flytte lekene ett år, er den beste og mest sannsynlige løsningen, sa IOC-veteranen Dick Pound mandag.

Hans norske kollega Gerhard Heiberg er av samme mening. – Hvis OL skal utsettes i lenger enn to-tre måneder i år, vil det være vinter i Tokyo også. Så de kan ikke vente for lenge, sa Heiberg til NTB og trodde at utsettelsen blir på et helt år.

Fotball-EM for kvinner er oppsatt til juli neste år. Det kan muligens flyttes til et senere tidspunkt samme år, men sjansen er størst for at mesterskapet spilles i 2022.

Svømme-VM (i Japan 16. juli–1. august 2021) må også flyttes om Tokyo-lekene går i 2021 om sommeren.

Idrettslederne har svært mange hensyn å ta etter at pandemien slo til for fullt. En rekke andre store turneringer og arrangementer kommer til å bli påvirket dersom Tokyo-OL avvikles i juli og august neste år.

