Åpner for å diskutere svømme-VM etter mulig OL-kollisjon

Ledelsen i Det internasjonale svømmeforbundet bekreftet tirsdag at det i tiden som kommer skal holdes samtaler med arrangørene av neste års svømme-VM for å unngå at arrangementet kolliderer med Tokyo-OL.

Tirsdag besluttet Den internasjonale olympiske komité (IOC) og OL-arrangørene i den japanske hovedstaden i fellesskap at sommerlekene må utsettes som følge av det verdensomspennende virusutbruddet.

Nye datoer for arrangementet er ikke besluttet, mye på grunn av at det må ryddes plass i en allerede tettpakket internasjonal idrettskalender.

En mulighet skal være å flytte OL nøyaktig ett år, hvilket i så fall vil bety at lekene kan komme til å bli innledet 23. juli 2021. Det betyr noe nær full kollisjon med VM i svømming.

Verdensmesterskapet, som skal avholdes i japanske Fukuoka, er terminfestet til perioden 16. juli til 1. august.

I en uttalelse på sine nettsider opplyser Det internasjonale svømmeforbundet at man nå skal holde samtaler med arrangørene i Fukuoka og samtidig forsøke å være fleksible med hensyn til datoer.

Også IOC vil bli innlemmet i samtalene.

Forbundet opplyser videre at hensynet til utøvernes «muligheter til å konkurrere på høyeste nivå» vil bli vektlagt.

