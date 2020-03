ntbsport

Koronavirus-pandemien har satt det meste av idrett på vent. OL er planlagt med start 24. juli.

– Jeg tror nå at OL blir utsatt, sier Heiberg til NTB.

Han var en svært sentral mann i Den internasjonale olympiske komité (IOC) i over 20 år. Heiberg er æresmedlem og kan fortsatt delta på OL som gjest, men har ingen verv i organisasjonen.

– Hadde du spurt meg for to dager siden, ville jeg sagt at IOC ikke tenker utsettelse. Men de har nå begynt å se på alternativer. Dette betyr at IOC er i bevegelse, sier Heiberg til NTB.

– Sebastian Coe (president i Det internasjonale friidrettsforbundet) har sagt at vi må utsette. Canada har sagt at de ikke sender sine utøvere til Tokyo i juli og august. Jeg tror at IOC blir tvunget til å utsette på grunn av dette.

Ett år?

Australias OL-komité har også signalisert at den ikke sender utøvere til OL om lekene avgjøres som oppsatt til sommeren.

Også i Norge har det kommet kritikk mot IOC fra flere hold på grunn av den steile holdningen.

– Hvis OL skal utsettes i lenger enn to-tre måneder i år, vil det være vinter i Tokyo også. Så de kan ikke vente for lenge, fortsetter Heiberg.

Kontrakten mellom IOC og den japanske OL-komiteen går ut langt utpå høsten i år.

– Det skal ikke være noe problem å forlenge den avtalen. Det er bare et byråkratisk spørsmål. Men utfordringen er at hvis man utsetter ett år, så har alle internasjonale særforbund (28) lagt sine planer for neste sesong. Det kan skape noen problemer, men jeg tror det kan løses.

