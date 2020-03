Canada først til si at de dropper OL om ikke lekene utsettes

ntbsport

– Den canadiske olympiske komité og den canadiske paralympiske komité har tatt den vanskelige beslutningen om ikke å sende canadiske lag til de olympiske og paralympiske leker sommeren 2020, heter det i meldingen fra Canada.

Komiteene uttrykker forståelse for at det medfører vanskeligheter og komplikasjoner å utsette lekene, men sier at ingenting er viktigere enn helse og sikkerhet, og ber om minst ett års utsettelse.

Komiteene sier at de har full støtte fra Canadas idrettsutvalg, nasjonale idrettsorganisasjoner og Canadas regjering.

Abe vurderer utsettelse

Japans statsminister Shinzo Abe nevnte mandag for første gang muligheten for å utsette de olympiske sommerlekene som etter planen skal gjennomføres fra 24. juli til 8. august.

Fram til nå har både Den internasjonale olympiske komité (IOC) og myndighetene i Japan tviholdt på at lekenes skal gjennomføres som planlagt, og i forrige uke kom den olympiske ilden til Japan. Tusenvis av mennesker har trosset frykten for koronaviruset for å se fakkelen.

– Hvis det viser seg vanskelig, av hensyn til utøverne, kan det kan bli uunngåelig, sa Abe i en tale til det japanske parlamentet mandag, der han tok opp temaet.

IOC-sjef Thomas Bach sa i helga at det blir tatt en OL-avgjørelse innen fire uker og at det kan bli aktuelt å utsette lekene, men poengterte at avlysning ikke var et tema.

Ikke gjennomførbart

Samtidig med Canadas varsel melder det australske nyhetsbyrået AAP at den olympiske komiteen i Australia (AOC) har gitt sine OL-utøvere beskjed om å forberede seg på OL i Tokyo i 2021.

AOC sier at slik situasjonen er nå, er det ikke praktisk mulig for et australsk lag å stille til årets planlagte OL-start 24. juli.

– Vi har utøvere med base på andre siden av havet, i trening på ulike steder i rundt i Australia som lag og som har egne treningsprogram. Med reise- og andre restriksjoner blir dette en uhåndterlig situasjon, sier AOC-president Matt Carroll i en kunngjøring mandag.

(©NTB)