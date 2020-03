Oslo idrettskrets ber om politihjelp for å hindre aktivitet på fotballbaner

ntbsport

Forrige uke stengte Oslo kommune alle kommunale idrettsanlegg og svømmeanlegg som følge av den pågående viruspandemien.

Likevel har flere privatpersoner valgt å oppsøke stengte fotballbaner for å utøve uorganisert aktivitet på banen. Oslo idrettskrets ber nå om bistand fra politiet og kommunen.

– Vi oppfordrer samtidig om at både idrettslag og publikum som er vitne til aktivitet av et visst omfang varsler politiet på 02800, skriver Oslo idrettskrets i en pressemelding.

Mange henvendelser

Generalsekretær Magne Brekke i Oslo idrettskrets forteller om mange ra idretten, fra publikum og folk som er vitne til slik aktivitet.

– Dette gjelder for det meste fotballbanene som ligger åpne, all den tid idretten ikke har lov til å drive der. Lederne i fotballklubbene jager borte folk, får fingeren i retur, og opplever at de har ingen myndighet, sier Brekke til Aftenposten.

Idrettskretsen understreker at de ikke kommer til å jage bort enkeltpersoner som trimmer eller to-tre barn som leker.

– Problemet er ungdom og voksne som tar seg til rette og organiserer regelrett fotballaktivitet. Vi ber om hjelp til å gripe inn der det uomtvistelig drives aktivitet i strid med lovverket, opplyser idrettskretsen.

Prioriteres av politiet

Politiet har selv meldt at brudd på smittevernlovgivningen er en prioritert oppgave. Riksadvokaten har påpekt at saker om brudd må gis høy prioritet.

– Vi har oppfordret Oslo-politiet til å svinge innom fotballbaner på eget initiativ og gripe inn der de ser større ansamlinger av folk eller ser nærmest regulær fotballaktivitet. Politiet er klar over utfordringene og tar dette på alvor, skriver Oslo idrettskrets.

Store idrettslag som Kjelsås idrettslag og Bækkelagets sportsklubb innførte stans av all idrettsaktivitet tidlig i mars.

(©NTB)